SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

- SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

- SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

LEFKOŞA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuş görüntülerini, "Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında. SOLOTÜRK gösteri ekibimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde, pilotun Kıbrıs halkını selamlaması ve tepede bulunan Kıbrıs ve Türk bayrağı ile "Ne mutlu Türküm diyene" yazısı dikkat çekti.

SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

SOLOTÜRK'ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

 Akar: 'Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.'

Akar: "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title