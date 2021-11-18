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Solotürk'ten hayran bırakan gösteri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuş görüntülerini, "Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında." ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde, pilotun Kıbrıs halkını selamlaması ve tepede bulunan Kıbrıs ve Türk bayrağı ile "Ne mutlu Türküm diyene" yazısı dikkat çekti.

Solotürk'ten hayran bırakan gösteri

Solotürk'ten hayran bırakan gösteri

Solotürk'ten hayran bırakan gösteri

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