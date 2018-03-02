Solotürk'ten Antalya'da Prova Uçuşu
SOLOTÜRK, Antalya'nın fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı.
SOLOTÜRK, Antalya'nın fethinin 811. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sunacağı gösterinin provasını yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı'ndaki falez açıklarında deneme uçuşu gerçekleştirdi.
Prova uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK ekibi, 4 Mart'ta gösteri yapacak.