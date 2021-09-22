Solotürk, TEKNOFEST'in ikinci gününde nefes kesici şovuyla büyüledi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi isimlerin katılımıyla dün başladı. TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gerçekleşen Solotürk gösterileri izleyenleri adeta büyüledi.

TEKNOFEST'TE NEFES KESİCİ ŞOV

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve 26 Eylül'de sona erecek.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021'e ikinci gününde de ziyaretçiler erken saatlerde akın akın gelmeye başladı.

20'den fazla teknoloji yarışması ve sergiler de açık olacak. Gösteri uçuşlarında ise Solo Türk'ün yanı sıra Jandarma Çelik Kanatlar ve Türk Yıldızları semalarda hünerlerini sergilemekte.

SOLOTÜRK DUYURMUŞTU

"Şimdi sıra İstanbul'da! #MilliTeknolojiHamlesi TEKNOFEST'te sizlerle buluşacak olmanın mutluluğu içindeyiz.

21 Eylül 2021 Salı günü Çekya dönüşümüzde saat 11:40-12:00 arası sizleri selamlayarak inişimizi gerçekleştireceğiz. Gösteri uçuşu saatimiz 16:20 olarak planlanmıştır."

ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları sabah saatlerinde ziyaretçilere açıldı. Alana gelen öğrenciler uçakları ilgiyle inceledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe dün öğle saatlerine kadar alana 40 bin kişinin giriş yaptığı açıklandı.

Haberler.com - Gündem