SOLOTÜRK pilotları ASO Teknik Koleji öğrencileriyle bir araya geldi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün pilotları, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ASO Teknik Koleji öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

ASO 1. OSB'den yapılan açıklamaya göre, SOLOTÜRK'ün pilotları Hava Pilot Binbaşı Emre Mert, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK Gösteri Ekibi Basın Danışmanı Hava Piyade Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer öğrencilerle buluştu.

SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Emre Mert, burada yaptığı konuşmada, uçaklarının diğer savaş uçaklarından herhangi bir farkının olmadığını belirterek, "SOLOTÜRK uçakları, operasyonlarda kullandığımız diğer uçaklarla aynı. Fakat uçağın üzerinde özel tasarım boya var. Kanat uçlarında duman üreteçleri var, oradan da gösteri uçuşumuzu etkili kılacak dumanı üretiyoruz. Onların dışında diğer uçaklardan ekstra bir özelliği yok." ifadelerini kullandı.

Mert, Konya üzerinde 53 bin feet irtifaya çıktığında Akdeniz ile Karadeniz'i aynı anda görebildiğine işaret ederek, "Gösterilerde ise minimum 100 feet (30 metre), maksimum 15 bin feet (4 bin 500 metre) aralığına kadar irtifamız var. Sürat olarak da 100 knot (saatte 180 kilometre) ve 600 knot (saatte 1200 kilometre) aralığında oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Mert, SOLOTÜRK pilotlarının uçağın hareketine göre "10 G"ye kadar kuvvete maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Öğrencilere pilotluk mesleği ilgili tavsiyelerde bulunan Binbaşı Mert, şunları kaydetti:

"Bu bir bayrak devir teslimi. Bizler bu bayrağı bizden sonra gelene teslim edeceğiz, onlar da bir sonrakine. Ama kurum bakidir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası olan Türk Hava Kuvvetleri pilot olmak isteyen gençlerimizi bekliyor. Pilot olmak isteyen gençlerimizin öncelikle şu an okudukları okulları başarıyla bitirmeleri gerekmektedir. Disiplinli, sağlıklı ve özverili çalışmaları, hayallerine kavuşmalarına yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak mutlaka düzenli olarak spor yapmalılar."

Program, pilotların SOLOTÜRK ekibini tanıtması, 1 günlük yaşantılarını anlatan videonun izlenmesi ve deneyimlerini paylaşmasıyla sona erdi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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