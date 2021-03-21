SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak
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SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

21.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:35
SOLOTÜRK, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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