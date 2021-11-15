SOLOTÜRK KKTC semalarında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, Girne'de nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.

KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, turizm kenti Girne'de gösteri uçuşu yaptı. Kordonboyu'ndaki gösteriyi çok sayıda vatandaş izledi. - GİRNE

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