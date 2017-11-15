Solotürk Girne'de Gösteri Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri yaptı.



Girne Kordonboyundaki gösteride, Türk savaş pilotları F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken bilgi ve beceriyi nefes kesen şekilde başarıyla sergiledi.



SOLOTÜRK gösterisini, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve vatandaşlar izledi.