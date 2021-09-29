SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri