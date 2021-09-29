SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

 MİT'ten PKK'ya büyük operasyon: Suriye'de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'ya büyük operasyon: Suriye'de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Numan Kurtulmuş Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:35:35. #1.11#