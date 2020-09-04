SOLOTÜRK ekibi, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibinin, Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptığını bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kapsamında SOLOTÜRK ekibimiz Sivas'ta saygı ve selamlama uçuşu yaptı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele Kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi. Ayrıca paylaşımda, uçuş anına ait görüntülere de yer verildi. Görüntü dökümü: Görüntü dökümü: Selamlama uçusu Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA