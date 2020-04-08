Solomon Adalarında kasırgaya yakalanan gemiden denize düşen 27 yolcu hayatını kaybetti Güney Pasifik'teki Solomon Adalarında, 2 Nisan'da kasırga uyarısını dikkate almayarak yola çıkan ve kapasitesinin üzerinde yolcu bulunan gemiden denize düşen 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güney Pasifik'teki Solomon Adalarında, 2 Nisan'da kasırga uyarısını dikkate almayarak yola çıkan ve kapasitesinin üzerinde yolcu bulunan gemiden denize düşen 27 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Başbakan Manasseh Sogavare, Harold Kasırgası'na rağmen içindeki yolcularla Guadalcanal Adası'nda yer alan başkent Honiara'dan, Malaita Adası'ndaki West Are'are Limanı'na doğru 2 Nisan gecesi yola çıkan "MV Taimareho" adlı gemiden denize sürüklenen kayıp 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümetin, olayla ilgili cezai soruşturma başlattığı bilgisini paylaşan Sogavare, bu "akıl almaz" trajedide hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştüğünü aktardı.

"Geminin neden kapasitesinden fazla yolcu almasına izin verildi?"

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, denizcilik işletmelerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, halkın evlerine götürülmesine yardımcı olmasından memnuniyet duyulduğu ancak hükümet politikasının "hayata mal olmak değil, hayat kurtarmak olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "İlk olarak, Harold Kasırgası yaklaşmak üzereyken tüm gemilere 'hava durumu' uyarısı yapılmışken, gemi neden denize açıldı? İkincisi, geminin neden ruhsatlı maksimum yolcu kapasitesinin iki katından fazla yolcu almasına izin verildi?" soruları yönetildi.

Yetkililer, ölen yolcular arasında 13 yaşında bir çocuğun bulunduğunu da kaydetti.

MV Taimareho adlı gemideki mürettebat dahil 738 kişiden 711'inin kurtulduğu bildirildi.

Hükümetin de kazayla ilgili sorumluluk alması gerektiği belirtiliyor

Muhtemel Kovid-19 vakalarına karşı halktan "başkentten ayrılmalarını ve memleketlerine gitmelerini" isteyen hükümetin de söz konusu kazayla ilgili sorumluluk alması gerektiği değerlendirmeleri yapıldı.

Malaita Adası'nın eski yetkililerinden Star Dora, Solomon Star gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu insanlar, evlerine kendi tercihleriyle değil hükümetin çağrısı üzerine gidiyorlardı. İkincisi, hükümetin kendisi, bu gemileri kiraladı." ifadesini kullandı.

Dora, polisin ve ilgili yetkililerin, aşırı yüklü gemilerin limandan ayrılmasını engellemeyerek işlerini yapmakta başarısız olduğunu belirtti.

Kaptanın bazı suçlamaları hak edebileceği ancak aynı zamanda gemiyi kiralayan hükümetin talimatıyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Dora, "Sorumlu tutulmalılar." görüşünü savundu.

Arama çalışmaları, kötü hava koşulları nedeniyle sekteye uğramıştı

Solomon Adalarında şimdiye kadar herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Ülkenin ulusal afet ajansınca, Harold Kasırgası'na bağlı olası heyelanlara ve sert deniz koşullarına ilişkin yayımlanan çeşitli uyarılara rağmen denize açılan ve günün ilk saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalgalı denizin sularına sürüklenen onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe edildiği bildirilmişti.

Kaybolan yolcuları bulmak için başlatılan çalışmalar, kötü hava koşulları nedeniyle sekteye uğramıştı.

Solomon Adalarında sele yol açan Harold Kasırgası nedeniyle bazı teknelerin karaya oturduğu ve ağaçların devrildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA