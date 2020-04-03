Solomon Adalarında "kasırga" uyarısına uymayan gemideki yolculardan haber alınamıyor Güney Pasifik'teki Solomon Adalarında, "kasırga sırasında yolcu almamaları" uyarısını dikkate almayarak denize açılan bir gemideki onlarca kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Güney Pasifik'teki Solomon Adalarında, "kasırga sırasında yolcu almamaları" uyarısını dikkate almayarak denize açılan bir gemideki onlarca kişiden haber alınamadığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, "MV Taimareho" adlı gemi, Harold Kasırgası'na rağmen, içindeki yolcularla Guadalcanal Adası'nda yer alan başkent Honiara'dan, Malaita Adası'ndaki West Are'are Limanı'na doğru gece yola çıktı.

Ülkenin ulusal afet ajansınca, Harold Kasırgası'na bağlı olası heyelanlara ve sert deniz koşullarına ilişkin yayımlanan çeşitli uyarılara rağmen denize açılan ve günün ilk saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalgalı denizin sularına kapılan gemiyle sürüklenen onlarca kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Kaybolan yolcuları bulmak için başlatılan çalışmalar, kötü hava koşulları nedeniyle sekteye uğruyor.

Gemide, yaklaşık 60 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Solomon Adalarında sele yol açan Harold Kasırgası nedeniyle bazı teknelerin karaya oturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA