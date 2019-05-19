Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri
SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.
SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'ü izlemeye gelen binlerce kişi, Doğupark alanına akın etti. Zorluk derecesi yüksek hareketler yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları, vatandaş heyecanla izledi.
- Samsun
Kaynak: DHA