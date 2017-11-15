- Solo Türk'ten KKTC'de nefes kesen gösteri



LEFKOŞA - KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı "Solo Türk" Girne semalarında gösteri gerçekleştirdi.

KKTC'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı "Solo Türk" ekibi gösteri düzenledi. 25 dakika süren gösteride Türk savaş pilotlarının üstün cesaret ve manevra kabiliyetleri nefes kesti.

Gösteriyi Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, KTBK Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Girne Kordonboyuna toplanan binlerce kişi coşkuyla izledi.