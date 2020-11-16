Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı
16.11.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:41
-MSB tarafından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk ekibinin Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamlaması İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla...
-MSB tarafından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk ekibinin Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamlaması İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı