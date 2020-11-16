Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı
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Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı

16.11.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:41

-MSB tarafından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk ekibinin Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamlaması İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla...

-MSB tarafından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk ekibinin Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamlaması İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı.

Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı
Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı
Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı
Solo Türk, gösteri uçuşlarıyla Formula 1'in pilotlarını selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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