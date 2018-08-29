Solo Türk Gölbaşı Semalarında Uçacak

Solo Türk gösteri ekibi her yıl olduğu gibi "Zafer Haftası Kutlamaları Ankara Hava Gösterisi" kapsamında Ankara'da gösterilerini icra edecek.

Hava Kuvvetlerine bağlı Solo Türk ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında F-16 uçağı ile birlikte tekli gösterisini saat 13.00'de Gölbaşı Manzara Cafe önünde Mogan Gölü üstünde gerçekleştirecek. Gölbaşı'nda vatandaşların nefesini kesecek gösteri Gölbaşılılara heyecanlı anlar yaşatacak. - ANKARA