Solo Türk Belçika'da Gösteri Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'da gösteri düzenledi.

Solo Türk Belçika'da Gösteri Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Belçika'da gösteri düzenledi.

Kaynak: Dunya.com