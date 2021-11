Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Solo Keman Resitali büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde verilen konserde Sanatçı Ozan Sari, Partita No. 3 BWV 1006, Fantasia No. 1, Kapris No. 5-9, Recitative-Scherzo Caprice, Monologue, Yudumluk gibi eserleri icra etti.

