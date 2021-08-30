Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
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Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi Projesi için 30'uncu solo tırmanışı için 2 bin rakımlı Keltepe Dağına tırmandı Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendi projesi kapsamında 30'uncu solo tırmanışını Karabük'teki 2 bin metrelik Keltepe Dağının...

Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi

Projesi için 30'uncu solo tırmanışı için 2 bin rakımlı Keltepe Dağına tırmandı

KARABÜK - Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendi projesi kapsamında 30'uncu solo tırmanışını Karabük'teki 2 bin metrelik Keltepe Dağının zirvesine gerçekleştirdi.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa solo tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında tırmanışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, Anadolu Parsı unvanı için 3 günde 3'üncü zirve olan Karabük'teki Keltepe Dağına tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun vermiş olduğu dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini tamamlayan Cennet, 30 Ağustos Zafer Bayramında denk gelen 2 bin rakımlı Keltepe Dağı tırmanışını yaklaşık 6 saatte tamamladı.

Cennet, Karabük'te gerçekleştirdiği 30'uncu solo tırmanışının 30 Ağustos Zafer Bayramına denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

81 ilin yaklaşın 70 tanesine gittiğini belirten Cennet, "450-500 civarında dağların zirvesine tırmanış gerçekleştirdim. Projem bittikten sonra 14 tane 8 bin metre üzerindeki dağlara en kısa sürede tüm dağların zirvelerine tırmanış yapmak. Everest'in zirvesinde 1 gece çadır kurmak. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Dolayısıyla ülkemizi dağcılık alanında tanıtmış olacağım. Bu benim için onur verici" diye konuştu.

Proje ile birlikte yabancı ülkedeki yüksek irtifa dağcılarının da Anadolu Parsı unvanı almak için Türkiye'ye geleceğini iddia eden Cennet, tanıtım açısından da güzel olacağını aktardı.

Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi
Solo alpinisti 30'uncu tırmanışını Zafer Bayramında gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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