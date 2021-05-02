Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu
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Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy-Başakşehir yolunda önündeki aracı sollamak için şeridinden çıkan bir otomobil sürücüsü, karşısından gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca göle uçtu.

Arnavutköy-Başakşehir yolunda önündeki aracı sollamak için şeridinden çıkan bir otomobil sürücüsü, karşısından gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca göle uçtu. Göle uçan arabadaki iki kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sularında Arnavutköy - Başakşehir yolu Şamlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önünde ilerleyen kamyoneti sollamak için şerit değiştiren otomobil sürücüsü, karşısından gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil göle uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla göldeki araçtan çıkartılan iki kişi ambulans ile Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göle uçan otomobil gölden çıkarılmasının ardından çekici yardımıyla götürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-İHA-

Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu
Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu
Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu
Sollama yapmak için şeritten çıktı, göle uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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