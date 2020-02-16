Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobil, bir aracı sollamak isterken karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

16.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:43
Sollama yaparken çarptığı yaya hayatını kaybetti

'da otomobil, bir aracı sollamak isterken karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Metrelerce havaya savrulan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Muratlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çevre Yolu istikametinden Hükümet Caddesi istikametine seyir eden M.E.A. idaresindeki 59 EY 279 plakalı otomobil, önündeki yolcu otobüsünü sollamaya çalışırken karşıya geçmeye çalışan yaya Mehmet Ceylan'a (80) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya savrulan Ceylan ağır yaralandı. Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, kaza anı otomobilin sollamaya çalıştığı otobüsün kamerasına yansıdı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, ölümlü kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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