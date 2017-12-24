- Sollama yapanı sollayınca burun buruna geldiler



BÜKREŞ - Romanya'da hatalı sollama, az daha feci bir kazayla noktalanıyordu. Sollama yapan otomobili sollayan araç, bir anda karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya kaldı. Kaydın yapıldığı aracın sürücüsünün dikkati ve zamanında yaptığı manevrayla kaza yaşanmadı ve muhtemel bir facianın da önüne geçildi.