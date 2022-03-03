Solingen'den Bağlar'a kardeşlik köprüsü

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Avrupa'daki Türklerin çatı kuruluşu UID ile iş işbirliği yaparak önemli projeleri hayata geçirecek.

Avrupa'daki Türklerin çatı kuruluşu olan Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) Almanya Solingen Şubesi yönetimi ve beraberindeki heyet, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek ilçeye yaptığı hizmetler ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ailelere verdiği destek nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Birlik yönetimi ile Bağlar Belediyesi arasında "Ren'den Dicle'ye Kardeşlik Köprüsü" şiarıyla önemli projeler hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bağlar'ı 3 yılda Türkiye'de ve Avrupa'da hizmetlerle konuşulan bir bölge haline getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Ülkemize aşkla hizmet eden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin duası ve motivasyonuyla hep beraber nice güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bağlar Belediyesi'nin son dönemlerdeki hizmetlerini ve Bağlar'daki değişimi ilgiyle takip ettiklerini belirten UID Almanya Solingen Şubesi Cemal Ayıboğan, son iki yılda Bağlar'da bazı sosyal ve ekonomik destek amaçlı çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. - DİYARBAKIR