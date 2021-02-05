Solhansporlu voleybolcular ligde kalarak ilk hedefi gerçekleştirmek istiyor

Voleybolda amatörden AXA Sigorta Efeler Ligi'ne uzanan başarı öyküsüyle Bingöl'ün gururu haline gelen Solhanspor, üst üste kazanarak ligde kalmayı garantilemeyi hedefliyor.

Solhanspor'un Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez oynadığını belirterek, ligde çok sert şekilde mücadele edildiğini söyledi.

Efeler Ligi'ndeki ilk senelerinde iyi performans gösterdiklerini dile getiren Miskevich, beklentileri karşılamak için tüm kalbiyle sahada mücadele ettiğini kaydetti.

"Ligde kalacağız"

İlk kez bu ligde mücadele ettikleri için taraftarın heyecanını anladıklarını belirten Miskevich, şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl halkının bizden beklentisinin farkındayız. Bu durum ekstra bir baskı hissettiriyor insanın üzerinde. Çünkü, ilk defa Efeler Ligi'nde oynuyor takım ama ben bunu seviyorum, tatlı bir baskı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sadece ligde kalacağız ve başka bir ihtimali de düşünmüyorum."

"Umarım ligde kalıcı oluruz"

Takımın orta oyuncusu Hakan Polat da Solhanspor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'ne çıkmasında emeği olduğu için güzel duygular yaşadığını aktardı.

Efeler Ligi'ne ilk çıkan takımların ertesi yıl düşme ihtimalinin yüksek olduğuna değinen tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Biz büyük ölçüde Efeler Ligi'nde kalmayı garantileyen ikinci takım olabiliriz, bunun için de çok az kaldı. Bu haftaki maçı aldığımızda yüzde 95-99 ligde kalmış olacağız. Bu da Bingöl için çok bir şey bence. Buradaki gençlerin, büyük takımları ve bizleri gördükçe spora daha fazla yönelmeleri, kent için artı bir değer. Bu anlamda da mutluyuz. Umarım ligde kalıcı oluruz. Sağ olsun Başkanımız Ziya Sözen her zaman yanımızda kendisine teşekkür ediyoruz."

Hakan Polat, Solhanspor'un sponsor destekleriyle ligde kalıcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş