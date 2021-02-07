Solhanspor'un kaptanı Orçun Ergün'den voleybolculara davet

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un kaptanı Orçun Ergün, huzurlu yaşantısı ve takımdaki ortamlarından dolayı sporculara kulübünü tavsiye ediyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'un kaptanı Orçun Ergün, huzurlu yaşantısı ve takımdaki ortamlarından dolayı sporculara kulübünü tavsiye ediyor.

Bingöl temsilcisinin pasörü Orçun Ergün, AA muhabirine, takımın zor günlerden geçtiğini, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını ancak daha sonra Ziya Sözen'in başkan olmasıyla sıkıntıların çözülmeye başladığını söyledi.

Kulübün çok iyi durumda olduğunu dile getiren 28 yaşındaki voleybolcu, kullandıkları spor salonunun zemininin gelen takımlar tarafından beğenildiğini belirtti.

"Bu takımı yıllarca bu ligde oynayabileceği konuma getirmemiz gerekiyor"

Daha önce Beşiktaş, Ziraat Bankası, Halkbank gibi takımların da formasını giyen Orçun Ergün, saha zemininin sporcular açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Zaman zaman kötü performans sergilediğimiz ve adımıza yakışır mücadele etmediğimiz dönemler oldu. Her takımda bunlar yaşanıyor diye düşünüyorum. Yeri geldi çok fazla eleştiri aldık. Hem kişisel hem de takım olarak. Bazen bu eleştiriler çok acımasızca oldu. 28 yaşındayım, artık kendime tecrübeli oyuncu diyebiliyorum ama takımdaki genç arkadaşlarımız bu olumsuz eleştirilerden etkilenebiliyor. Bu takım burada ilk senesinde, amacımız ligde kalabilmek. Daha sonra yapabiliyorsak Avrupa hedeflerimiz neden olmasın. Ama biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Öncelikle bu takımı yıllarca bu ligde oynayabileceği konuma getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımla her zaman iyi niyetimizle elimizden geleni yaptık."

Orçun Ergün, ligde kalmayı garantilemek için sonuna kadar mücadele vereceklerini ifade etti.

"Buradaki halimizden çok memnunuz"

Bingöl'e geride kalan yıllarda başka takımlarla deplasman maçı için geldiğini anlatan deneyimli voleybolcu, "Burada yaşamak herkesin anlayabileceği bir durum değil ama biz buradaki halimizden çok memnunuz. Gelecek senelerde transferde adı geçen herkese burayı tavsiye edebileceğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İnsanları çok sıcakkanlı ve yardımsever. Buraya eşim ve çocuklarımla geldim, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçek bir aile ortamı var takım içerisinde. Herkes birbirine saygılı ve sevgili." ifadelerini kullandı.

Ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesini isteyen Orçun Ergün, "Çocuklarınızı özellikle salon sporlarına yönlendirin. Çünkü salon sporu, çok daha sıcak bir ortamda ve güzel duygular içerisinde yaşanıyor. Aileler, televizyondan izledikleri takımlarda çocuklarının oynayabileceğinin hayalini kursun. Onların önünü açarlarsa biz de çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş