Solhanspor, smaçör Kadir Cin ile anlaştı
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Solhanspor, smaçör Kadir Cin ile anlaştı

Solhanspor, smaçör Kadir Cin ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bingöl Solhan Spor, Efeler Ligi'nde farklı kulüplerde çeşitli başarılara imza atan ve 250 kez milli forma şansı bulan smaçör Kadir Cin ile anlaştı.

Bingöl Solhan Spor, Efeler Ligi'nde farklı kulüplerde çeşitli başarılara imza atan ve 250 kez milli forma şansı bulan smaçör Kadir Cin ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtip transfer görüşmelerinin de devam ettiğini aktardı.

Transfer görüşmeleri tamamlanıp takıma dahil olan sporcuları kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini aktaran Sözen, 2019-21'de Spor Toto takımında mücadele eden ve 250 kez milli forma şansı bulan smaçör Kadir Cin ile anlaştıklarını ifade etti.

Sözen, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor ve görüşmeyi tamamlayıp anlaşma sağladığımız sporcuları da açıklamaya devam ediyoruz. Son iki sezon Spor Toto'da mücadele eden ve burada Türkiye Kupası başarısına ortak olan smaçör Kadir Cin ile yeni sezon için anlaştık. Daha önceki sezonlarda 6 sezon İstanbul BBSK'da ve iki sezon da Ziraat Bankası'nda forma giyen ve Ziraat Bakası'nda süper kupa başarısı bulunan yeni oyuncumuz, 7 sezon da Arkas'da forma şansı bulmuş, burada 2 Türkiye Şampiyonası ile 2 kez Türkiye kupası ve bir de Challenge kupası başarısı elde etmiş smaçör Kadir Cin, 2021-22 sezonunda Solhanspor'umuz için mücadele edecek" dedi. - BİNGÖL

Solhanspor, smaçör Kadir Cin ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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