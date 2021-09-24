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Solhanspor pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Solhanspor pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Voleybol temsilcisi Solhanspor, pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, genç pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı. Transfer çalışmalarında takıma genç pasör Tarık Öztekin ile anlaşan ancak sezon öncesi hazırlıklarda istediğini alamayan Solhanspor, sporcu ile yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine tekrar sporcu arayışlarına giren Bingöl temsilcisi, bu noktaya genç pasör Azizcan Ataoğlan'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon çifte lisans ile oynayan Ataoğlan, Jeopark Kula Belediyespor ile Play-Off'ta final heyecanı yaşadı aynı zamanda Spor Toto Spor Kulübü ile Türkiye kupasını kaldırdı. - BİNGÖL

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Haber: Solhanspor pasör Azizcan Ataoğlan ile anlaştı - Haberler Spor
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