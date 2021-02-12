Solhanspor, kritik maçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak
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Solhanspor, kritik maçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak

12.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:17
Solhanspor, kritik maçta Sorgun Belediyespor'u ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, kümede kalmayı garantileme yolundaki kritik 27. hafta maçında yarın Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, kümede kalmayı garantileme yolundaki kritik 27. hafta maçında yarın Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlı bütçeyle ligde önemli bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Bingöl'ün spor tarihinde ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları ağırladığını, bunun da kent için çok önemli olduğunu vurgulayan Sözen, "Bu sene salgından dolayı seyirci olmadığı için, biz bunun keyfini çok fazla yaşayamadık. İnşallah ligde kalırız ve önümüzdeki yıl da Fenerbahçe ve Galatasaray Bingöl'e geldiğinde, 4-5 bin taraftarla onları Bingöl misafirperverliğine yaraşır şekilde karşılar, ilimizin tanıtımına katkıda bulunuruz. Sorgun Belediyespor maçını kazandığımız zaman, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiliyoruz. Yarın son sözü sahada oyuncular söyleyecek." diye konuştu.

Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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