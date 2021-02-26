Solhanspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak
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Solhanspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak

26.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:34
Solhanspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 30. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 30. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Solhanspor Basın Sözcüsü Abdullah Bildik, yaptığı açıklamada, ligin son maçını galibiyetle kapatmak istediklerini belirtti.

28. haftada ertelenen Fenerbahçe karşılaşmasını henüz oynamadıklarını anımsatan Bildik, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile ilk yarıda oynadığımız karşılaşmayı 3-1 kazanmıştık. Bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet sayımızı 13 yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık, takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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