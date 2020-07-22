Solhanspor, ilk antrenmanına çıktı Efeler Ligi'ne yükselen ve transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Solhanspor, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Efeler Ligi'ne yükselen ve transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Solhanspor, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ilk antrenmanına çıktı.

Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi ve Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhanspor, transfer çalışmalarının ardından bugün ilk antrenmanına çıktı. Dün yapılan korona virüs testi ve sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara ilçedeki spor salonunda başlayan Solhanspor, Antrenör Ahmet Reşat Arığ yönetiminde çalıştı.

Yeni sezonun hayırlı geçmesini dileyen Antrenör Arığ, "Öncelikle tüm takımlara hayırlı sezonlar diliyorum. Biz bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Geldiğimiz de Covid-19 testini ve diğer sağlık kontrollerini yaptık. Tüm takımlar için hayırlı sezonlar olsun. İnşallah seyircilerimizle beraber oynayacağımız bir lig olur. Yoğun bir şekilde başladık hayırlısıyla iyi bir sezon geçiririz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA