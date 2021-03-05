Solhanspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak
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Solhanspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak

05.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:24
Solhanspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. haftasından ertelenen karşılaşmada yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. haftasından ertelenen karşılaşmada yarın deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak.

Solhanspor Basın Sözcüsü Abdullah Bildik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bildik, ilk sezonlarında ligde kalabilmenin çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Ligi ilk sekiz hedefimize en yakın 9. sırada bitirdik. Fenerbahçe maçında da takımımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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