Solhanspor'da Arhavi Voleybol maçı galibiyeti sevinci
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Solhanspor'da Arhavi Voleybol maçı galibiyeti sevinci

06.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:24
Solhanspor'da Arhavi Voleybol maçı galibiyeti sevinci

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da, Arhavi Voleybol galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da, Arhavi Voleybol galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26. hafta maçında Arhavi Voleybol'u deplasmanda 3-0 yendiklerini ve ligde kalma adına önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Kalan maçlarda da takımın mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Sözen, "Deplasmanda kazandığımız maç, önümüzdeki süreç için önemli bir moral oldu. Takımımızın galibiyetleri devam edecek inşallah. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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