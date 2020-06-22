Solhanspor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile anlaştı Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile anlaştı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına transfer çalışmalarına yoğunlaşarak devam eden Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile anlaştığını açıkladı.

Yeni sezona iyi başlamak için kaliteli sporcular ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Transfer çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Pavel Kuklinski ile ikinci yabancı transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Pavel'in de diğer sporcularımız gibi Solhanspor'umuza katkı sunacağından eminiz. Yakın zamanda her mevki için yapacağımız transferleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA