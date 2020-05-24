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Solhanspor, antrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşma sağladı

Bingöl'den Efeler Ligi'ne yükselen Solhanspor başladığı transfer çalışmaları kapsamında başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaştı.

Solhanspor, antrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşma sağladı
24.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:28

Bingöl'den Efeler Ligi'ne yükselen Solhanspor başladığı transfer çalışmaları kapsamında başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaştı.

2020-2021 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Solhanspor, transferi başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile başlattı. Deneyimli hoca Arığ ile her konuda anlaşan kulübün önümüzdeki sezonun kadrosu için de transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başantrenör transferi ile başladıklarını dile getiren Solhanspor Kulübü Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "2013 yılından bu yana voleybolda Bingöl ilimizi temsil eden Solhansporumuz hamd olsun Efeler Ligi'ne yükseldi. Bizim yönetimimize nasip olan bu başarıya katkı sunan kuruluşundan bu güne kadar emek veren kıymetli başkan, yönetim, sporcu, taraftar ve maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederim. Yeni sezon hazırlıklarına da tecrübeli antrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşarak start verdik. Hocamız ekip çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede gerekli transferleri tamamlayıp sportif çalışmalara da başlamayı planlıyoruz. Kulübümüz ve hocamız için sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başarılarla dolu kariyere sahip

Antrenörlük kariyerine 1990 yılında Galatasaray'da başlayan 56 yaşındaki Elazığ doğumlu Arığ'ın kariyerinde Tokat Belediye Plevne takımıyla Avrupa Kupalarına katılma başarısı gösterdiği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor erkek voleybol takımında ise 5 yıl görev yaptığı bildirildi.

2007-08 sezonunda 2. lig de olan Galatasaray kadın voleybol takımı'nı 1. lige yükselten Arığ'ın, daha sonra üç sezon MEF Okulları'nda antrenörlük yaptığı, 2011-12 sezonunda ise Galatasaray'a geri döndüğü, ilk sene sonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne, ikinci sene ise CEV Cup'a götürme başarısını gösterdiği kaydedildi.

Arığ'ın 2012-13 sezonu başında Galatasaray Voleybol Akademisi Baş Antrenörü olarak görev yaptığ, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray erkek voleybol takımı Baş Antrenörlük görevi için 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı, 2014 Yılında Avrupa Ligi'nde mücadele eden A Erkek Milli Takım başına getirildiği ve U23 Erkek Milli Takımı ile Mısır'daki Dünya şampiyonasında Baş Antrenör olarak hizmet verdiği ifade edildi.

Şubat 2015'den sonra Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nda görev yapan Arığ'ın sırasıyla Trabzon İdman Ocağı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Bayan takımını ve Tokat Belediye Plevne Takımında görev yaptığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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