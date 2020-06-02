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Solhan Spor'un salonu yenilenecek

Yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'un maçlarının oynanacağı spor salonu tadilat edilerek, kapasite artırılacak.

Solhan Spor'un salonu yenilenecek
02.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:26

Yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'un maçlarının oynanacağı spor salonu tadilat edilerek, kapasite artırılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde 2013-2014 sezonundan beri farklı liglerde mücadele eden ve bu sezon Efeler Ligi'ne yükselen Solhan Spor'un iç saha maçlarını oynadığı salonunun yetersiz oluşundan dolayı kulübün salon talebi gündemdeydi. Kulüp yöneticileri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlar ile taraftarların bu talebi daha önce yetkililere iletilmişti. Son olarak bir canlı yayın programına katılan AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, salon için gerekli mücadeleye destek verecekleri sözünü iletmişti. Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahattin İslamoğlu'na ulaşan Berdibek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından salonun tadilat edilip kapasite artırımının yapılacağı söyledi.

Bu haberi sporsever ve Solhan kamuoyu ile paylaşan Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "2020-2021 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımımızın daha ferah bir salonda oynaması ve seyircilerimizin dışarıda kalmadan heyecanımıza ortak olması bizlerin en büyük arzusuydu. Bunun için gerekli girişimlerde bulunup mücadele veriyorduk. Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Solhan Sporumuzun maçlarının ilçemizde oynanması için yakın zamanda canlı yayında destek olacağı sözünü veren Bingöl Milletvekilimiz Feyzi Berdibek, salonun sıkıntılarının giderilmesi ve kapasite artırımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmayı yapıp salonda tadilat ve kapasite artırımı yaptıktan sonra Solhan Sporumuzun maçlarının Solhan'da oynanacağı müjdesini vermiştir. Çalışmaların başlayıp tamamlanması ile Solhan'da maçlarımızı oynayabileceğiz. Solhan Sporumuzu ve ilçe halkımızı sevindiren bu müjdeli haberden ve desteklerinden dolayı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Bedibek'e ve bugüne kadar salon için mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan Bingöl Valisi Kadir Ekinci'ye, Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'ya, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız'a, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'e, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Doğu'ya ve kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile ilçe halkımıza teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede çalışmalara başlayıp, salonumuzun tamamlanması ile daha geniş kapasiteli ve ferah bir ortamda maçlarımızı oynayabileceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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