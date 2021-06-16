Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı
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Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı

Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler ligi ekibi Solhan Spor, genç pasör Tarık Öztekin ile anlaştı.

Efeler ligi ekibi Solhan Spor, genç pasör Tarık Öztekin ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarında sona yaklaştı. Takımda düşünülen iki pasörden Tarık Öztekin'le anlaşan kulüp, diğer bir pasörle ile de görüşmelerin sürdürdüğü bildirildi.

Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Yeni sezon kadromuzu büyük ölçüde tamamladık. Takımın merkezi olarak bilinen pasör mevkisi için büyük bir taramanın ardından Tarık kardeşimiz ile anlaştık. Genç olduğu kadar oynadığı takımlarda büyük deneyimler edinen, U-19 Balkan Şampiyonası 3'üncülüğü ve U-20 Avrupa Şampiyonası'nda forma şansı bulan Tarık Öztekin, bizimle aynı sezon lige çıkan Altekma'nın Efeler Ligine çıkmasına katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon Konya Büyük Şehir Belediyesi ve Türşad takımları olmak üzere aynı sezonda iki farklı takım formasıyla deneyimler edinen genç oyuncumuza hoş geldin diyor, Kulübümüz ve Sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Solhan Spor, Tarık Öztekin ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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