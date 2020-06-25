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Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı

Voleybol Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı.

Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı
25.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:22

Voleybol Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, pasör Orçun Ergün ile anlaştı.

Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, transferlerini sürdürüyor. Kulüp son olarak pasör Orçun Ergün ile anlaştığını açıkladı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Efeler Ligi'nde kalıcı olmak ve gençlerimizin geleceğine dokunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de iyi bir ekip gerekiyor. Bizler de ekibimizi oluşturuyoruz. Daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet kardeşimizi transfer etmiştik. Bugün de Halkbank'tan pasör Orçun Ergün kardeşimiz ile anlaştığımızı duyuruyoruz. Pasör eksikliğimiz kalmamıştır. Diğer pozisyonda eksik olan sporcularımız için görüşmelerimiz devam ediyor. Sporcularımız ve kulübümüz için sürecin hayırlı geçmesini diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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