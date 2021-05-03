Solhan Spor, Mehmet Şahin ile devam kararı aldı
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Solhan Spor, Mehmet Şahin ile devam kararı aldı

Solhan Spor, Mehmet Şahin ile devam kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bingöl Solhan Spor, Efeler Ligi'nde takımın hikayesine katkı sunup başarılara imza atan deneyimli antrenör Mehmet Şahin ile yeni sezon için anlaştı.

Bingöl Solhan Spor, Efeler Ligi'nde takımın hikayesine katkı sunup başarılara imza atan deneyimli antrenör Mehmet Şahin ile yeni sezon için anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor, 2021-2022 sezonu çalışmalarına başladığını duyurdu. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmalarına başladıklarını belirtip deneyimli hocaları Mehmet Şahin ile yeni sezonda da birlikte olacaklarını aktardı.

Sözen açıklamasında, "2020-2021 Sezonunda mücadele ettiğimiz Efeler Ligi'nde iyi bir performans göstererek ilk yılımız için güzel bir başarı elde ettik. Yeni yılımız olmasından dolayı bazı eksikliklerimiz olsa da bunları gidererek yeni sezon için deneyim de elde ettiğimizi söyleyebiliriz. 2021-2022 sezonu için bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık. İlk olarak, birinci ligde kulübümüzde iki sezon emek vermiş ve Efeler Ligi'ne çıkma başarımızın mimarlarından olan aynı zamanda Efeler Ligi'nde de hikayemizi sürdürmemize katkı sunup başarımıza ortak olan deneyimli antrenörümüz Mehmet Şahin hocamız ile yolumuza devam etmek üzere anlaştık. Bundan sonraki süreci Mehmet hocamız ile değerlendirip yerinde transferler ile güzel bir ekip oluşturma gayretinde olacağız. Sezonun Mehmet hocamız ve Kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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