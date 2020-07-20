Solhan Spor, korona virüs testleri negatif çıktı
Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'da oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
20.07.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:04
Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'da oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor'da yeni sezon hazırlıkları öncesi sporcular ve teknik ekip, Covid-19 testinden geçti. Uygulanan test sonuçlarının negatif olduğu açıklanırken, yarın yapılacak kapsamlı sağlık kontrolünden sonra takımın antrenmanlara başlayacağı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA