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Solhan Spor, Jacopo Massari ile anlaştı

2020-2021 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Solhan Spor, İtalyan smaçör Jacopo Massari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Solhan Spor, Jacopo Massari ile anlaştı
03.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:40

2020-2021 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Solhan Spor, İtalyan smaçör Jacopo Massari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Solhan Spor, 2020-2021 sezonunda boy göstereceği Efeler Ligi için transferlerini önemli ölçüde tamamladı. Yeni sezon öncesi ciddi çalışmalarda bulunan ve daha önce iki yabancı oyuncu transfer eden Solhan Spor, son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştığını duyurdu.

Transfer hakkında bilgi veren Solhan Spor Kulübü Asbaşkanı Yüksel Kutlu, "Efeler Ligi'nde Solhan ilçemizi, Bingöl'ümüzü ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Anadolu'da voleybolun karşılığını yansıtmak için yoğun çalışmalar sergiledik. Efeler Ligi'nde mücadele eden kulüplerimiz başta olmak üzere birçok takımdan yerli oyuncularımızı transfer ederken, yabancı oyuncular için de önemli isimlerle anlaştık. Son olarak İtalyan smaçör Jacopo Massari ile anlaştık ve böylelikle kadromuzu önemli ölçüde tamamladık. Lig hazırlıklarımız devam ediyor. Yakın tarihte hazırlık müsabakaları ile süreci en iyi şekilde tamamlayıp lige hazırlanmaya çalışacağız. Sezonun sağlıklı geçmesini temenni eder, kulüplerimize başarılar dilerim" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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