HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı

Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, 2019-2020 sezonunda kadrosunda bulunan libero Burak Hazırol ile yeniden anlaştı.

Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı
26.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:40

Bingöl'ün voleyboldaki temsilcisi Solhan Spor, 2019-2020 sezonunda kadrosunda bulunan libero Burak Hazırol ile yeniden anlaştı.

Efeler Ligi ekibi Solhan Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Libero pozisyonunda anlaştıkları Ali İhsan Heper'den sonra kulüp, eski oyuncusu Burak Hazırol'u tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, "Efeler Ligi'nde iddialı bir kadro ile yola devam etmek için ekip arkadaşlarımız ile transferleri ince eleyip sık dokuyarak seçiyoruz. Öncesinde libero mevkii için Ali İhsan Heper ile anlaşmıştık. Burak Hazırol kardeşimizin tekrar aramızda olmasını istiyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda yeniden anlaştık. Bizimle beraber geçireceği ikinci sezonunda da Solhanspor'umuza katkı sunacağından eminiz. Transferimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Spor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Spor
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Spor
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Spor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi Spor
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini açıkladı
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini açıkladı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Adnan Menderes Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Solhan Spor Burak Hazırol ile tekrar anlaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:16:13. #1.15#
title