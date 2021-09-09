Solhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 102 yaşındaki Zeynep Ardaç ile bir araya geldi
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Solhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 102 yaşındaki Zeynep Ardaç ile bir araya geldi

Solhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 102 yaşındaki Zeynep Ardaç ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü 102 yaşındaki Zeynep Ardaç'ı ziyaret etti.

Bingöl'ün Solhan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü 102 yaşındaki Zeynep Ardaç'ı ziyaret etti.

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir ve personelleri tarafından yaklaşmakta olan Dünya Yaşlılar Günü münasebeti ile Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Evde Bakım hizmet modelinden faydalanan ve geçici olarak ilçeye bağlı Yenidal köyüne gelen 102 yaşındaki Zeynep Ardaç ziyaret edildi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, geleneklerinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin olduğunu söyledi.

Özdemir, "Bir ömrün büyük kısmını toplumuna ve ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimizin yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde, ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakımlarını sağlamak Bakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Bu amaç doğrultusunda yaklaşmakta olan Dünya Yaşlılar Günü münasebeti ile Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün Evde Bakım hizmet modelinden faydalanan ve geçici olarak ilçemize bağlı Yenidal köyü Ziyaret mezrasına gelen 102 yaşındaki teyzemiz Zeynep Ardaç'ın evine yaşlılarımızı hatırlamak, yaşam tecrübelerinden faydalanmak ve sorunlarını dinlemek amacıyla personellerimiz ile birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Kendileri ile hasbihal ederek maziye ufak bir yolculuk yaptık. Valimiz Kadir Ekinci, Kaymakamımız Muhammed Çetin ve İl Müdürümüz Aydın Polat'ın selamlarını ilettik. Yaşlılarımızın gölgesine sığındığımız çınarlarımız olduğunun bilinci ile benzer ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL

Solhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 102 yaşındaki Zeynep Ardaç ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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