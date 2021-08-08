Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ekibi vatandaşlarla bir araya geliyor
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Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ekibi vatandaşlarla bir araya geliyor

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ekibi vatandaşlarla bir araya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi ekibi, ilçe merkezi ve köylerde hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi ekibi, ilçe merkezi ve köylerde hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan İlçe Sosyal Hizmet Merkezi, kurum müdürü ve personeli ile birlikte hane ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Esmetaş ve Düzağaç köylerinde ziyaret gerçekleştiren personel, hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilendi hem de korona virüs ile mücadele kapsamında aşının önemini anlattı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmet modüllerinden olan evde bakım hizmetleri, çocuk hizmetleri, şehit yakınları ve gaziler birimi, kadın hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri olarak Türkiye'de olduğu gibi Kaymakamımız Mustafa Hamit Kıyıcı ve İl Müdürümüz Aydın Polat öncülüğünde ilçemiz merkez ve köylerinde yaşayan tüm ailelerimize rutin olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ailelerimize misafir olmaya sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çözüm üretme noktasında gerekli rehberlik ve yönlendirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çalışmalarımız kapsamında kuruluş personellerimiz ile birlikte pandemi ile ilgili bilgilendirme ve korona virüs bulaşıcı hastalıktan korunma yolunun aşı olmaktan geçtiğini ve aşı olmaları için vatandaşlarımızı ikna etme konusunda büyük rol üstlendiğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca hane ziyaretleri kapsamında müdürlüğümüzce sunulan hizmetlerin takibini yapmaktayız. Personellerimizin yaptıkları aile görüşmeleri sonucunda hizmet modüllerimizden faydalandıramadığımız ve mağdur oldukları gözlemlenen vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmakta olup, ilçemiz vatandaşlarına yardımcı olmak ve sorunlarına hızlıca çözüm bulmak adına meslek elemanlarımızca hazırlanan bilgi notları paydaş kurumlar ile paylaşılmaktadır" dedi. - BİNGÖL

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ekibi vatandaşlarla bir araya geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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