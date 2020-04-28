Solhan şehitleri unutulmadı Bingöl'ün Solhan ilçesinde 29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Çin'de başlayan ve hızla dünya geneline yayılan yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla anma töreni yapılmadı.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerin sona ermesiyle başta şehit Kaymakam Ersin Ateş olmak üzere, tüm şehitler için mevlit okutulacağı belirtildi.

Olay

Solhan ilçesinde, 28 Nisan 1991'de Hükümet Caddesi'ndeki Memurlar Lokaline PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman Şefi Ahmet Yanen, Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan şehit olmuş, saldırıda 8 kamu görevlisi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA