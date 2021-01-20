Solhan'da doğal gaz sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Donald Trump, Biden'ın yemin törenine saatler kala Beyaz Saray'dan ayrılıyor

Solhan'da doğal gaz sevinci

20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:10
Solhan'da doğal gaz sevinci

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen meşale yakma töreniyle ilçeye doğalgaz verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen meşale yakma töreniyle ilçeye doğalgaz verildi.

Solhan Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen meşale yakma töreninde bir konuşma yapan Vali Kadir Ekinci, doğal gazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Solhan ilçesinde ikamet edenlerin evlerine konforun ve kalitenin gittiğini, özelikle kadınların hayatını daha da kolaylaştıran doğal gazın ilçeye verilmesinde büyük sevinç yaşadıklarını aktardı.

Ekinci, şunları dile getirdi:

"Bugün de hamdolsun, Solhan ilçemizi en çevreci ve en ekonomik yakıt olan doğal gaza kavuşturmak için buradayız. Solhan ilçemizdeki doğal gaz yatırımına 2020 yılının 8. ayında başladık. Toplam 10 milyon lira maliyeti olan bu yatırım için 2020'nin 11. ayında abone başvuruları alınmaya başlandı. Son derece hızlı ve düzenli işleyen bir çalışma temposu sonucunda geldiğimiz aşamada, 2021 ocak ayı sonu itibariyle 1309 aboneye hizmet vermeyi planlıyoruz. İnşallah abone sayıları hızla artacak, daha fazla vatandaşımız bu nimetten istifade edecek ve tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de doğal gaz hizmeti hızla tamamlanacaktır."

Törene, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Solhan'da doğal gaz sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:19:47. #1.14#
title