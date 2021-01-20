Solhan'da doğal gaz sevinci

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen meşale yakma töreniyle ilçeye doğalgaz verildi.

Solhan Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen meşale yakma töreninde bir konuşma yapan Vali Kadir Ekinci, doğal gazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Solhan ilçesinde ikamet edenlerin evlerine konforun ve kalitenin gittiğini, özelikle kadınların hayatını daha da kolaylaştıran doğal gazın ilçeye verilmesinde büyük sevinç yaşadıklarını aktardı.

Ekinci, şunları dile getirdi:

"Bugün de hamdolsun, Solhan ilçemizi en çevreci ve en ekonomik yakıt olan doğal gaza kavuşturmak için buradayız. Solhan ilçemizdeki doğal gaz yatırımına 2020 yılının 8. ayında başladık. Toplam 10 milyon lira maliyeti olan bu yatırım için 2020'nin 11. ayında abone başvuruları alınmaya başlandı. Son derece hızlı ve düzenli işleyen bir çalışma temposu sonucunda geldiğimiz aşamada, 2021 ocak ayı sonu itibariyle 1309 aboneye hizmet vermeyi planlıyoruz. İnşallah abone sayıları hızla artacak, daha fazla vatandaşımız bu nimetten istifade edecek ve tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de doğal gaz hizmeti hızla tamamlanacaktır."

Törene, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık