Şölen Öncesi Minikler Sünnetliklerini Seçip Erkekliğe İlk Adımı Attılar

SÜNNET İŞLEMİ TAMAMLANDI

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılacak sünnet şöleni için minikler bir yandan şenlik öncesi sünnet olurken bir yandan da sünnet kıyafetlerini seçerek şölene hazırlanıyor.

SÜNNET ŞÖLENİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORLAR

Derim Sünnetliğin katkıları ile yapılan sünnetlik seçiminde 18 minik sünnetliğini kendisi seçerken Sahil Amfi Tiyatro yanındaki dolgu alanda düzenlenecek şöleni sabırsızlıkla bekliyor.

20 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek Sünnet Şöleni'nde çocukları birçok sürpriz de beklerken Lâl konseri ile başlayacak şölen çeşitli ikramlar, animasyonlar, çocuklar için atölyeler ve sürprizlerle sürecek.

