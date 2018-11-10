Fenerbahçe, Jailson ile Soldado'ya Ağır Ceza Verecek
Fenerbahçe, derbi sonrası PFDK'dan ceza alan Jailson ve Soldado'ya ağır para cezası vermeyi planlıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon euro.
Sarı-lacivertliler, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (17)
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Ben cocu ben sevmek feneri almak maaş ben ama beni erken göndermek fener . Ben durmak orda fener küme düşmemek ...ama ben olmamak fener küme düşmek .. ben şuan fenere çok üzülmek ama maaş almak oyuzden aileden olmak siz türkler nasıl dersiniz . Ha sabır eden dervis muradına ermiş. İmza cocu. Belki ligin ikinci yarısında geri gelmek ben yada Aykut gelmek . Sonuçta maaş almak bizler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya bırakın talan haber. Keşke verse. Aykut takımı 2. Yaptı 3 puanla şampiyonluğu kaçırdı. Hep aykut istfa yıldırım istifa. Eee 16. Yuz uyanın. Kimse ali koç istifa demiyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu adamlara oynamayacakları aylar boyunca tek kuruş ödeme yapılmamalı , ayrıca bir o kadarda tazminat ödetmeli. İşlerine gelmiyorsa feshedin gitsin sözleşmeyi çokta önemli değil. Güzelim maçı batırdılar zatenCevap Yaz Yayından Kaldır
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YÖNETİM SAHADA DARP EDİLEN BOĞAZI SIKILAN TARTAKLANAN SAHADA KOVALANAN AŞAĞILANAN FUTBOLCULARIMIZIN HAKKINI HUKUKUNU SAUNACAĞINA BİR DE ONLARA CEZAMI VERECEK BUNU YAPMAK DEMEK HASAN ŞAŞLARIN BOGAZ SIKAN NDAYELERİN BELHANDALRIN SKİRTELİ DÖVENLERİN HAKLI ÇIKARMAK DEMEKTİR SAKINCevap Yaz 3 4 Yayından KaldırDILLIKÇI: neyin kafasın yaşıyorun adam en zor dönemimizde 8 maç oynamayacak yattığı yerden para mı alıcak verilebilecek en yüksek ceza verilmeli1 2 Yayından Kaldır