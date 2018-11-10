Fenerbahçe, Jailson ile Soldado'ya Ağır Ceza Verecek

Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon euro.

Sarı-lacivertliler, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.