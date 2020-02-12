Solar İstanbul, İzmir'de basın ve sektör toplantısı düzenledi

12.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10

Güneş enerjisi sektörü temsilcileri, Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı kapsamında İzmir'de bir araya geldi.

Solar İstanbul organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda basın ve sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yıldız, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu ile TG Expo Solar İstanbul Temsilcileri Esra Kuloğulları ve Ezgi Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

GENSED Başkan Yardımcısı Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen açıklamada, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün gelecek 5 yıl içerisinde katlanarak artmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye'de güneş kurulu gücü 6 gigavata ulaştı. Türkiye'nin yıllık 500 teravatsaatlik güneş potansiyeli düşünülünce daha alacak çok yolumuz var. Solar İstanbul Fuarı'nda tüm bunları en ince detaylarıyla ele alacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız da Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasite büyümesinde dünyada 12'inci sırada olduğuna değinerek, "Yüksek verimlilik oranı ve düşük maliyetlerinin de yardımıyla bundan sonra atılacak her adım güneş enerjisinden önemli izler taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası İklimlendirme Komitesi Başkanı Lütfi Kılıç da yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara dönük hizmetlerin önünü açmayı planladıklarını belirterek, "Bu yıl hedefimiz kendi odamızın kendi enerjisine yönelik farkındalık yaratan bir proje uygulamak ve bunun yanı sıra üyelerimize yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında seminerler vermek." bilgisini paylaştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek konferansta, dünyada ve Türkiye'de güneş enerjisi sektöründeki yeni gelişmeler, sektör paydaşlarının katılımıyla geniş kapsamda ele alınacak.

Kaynak: AA