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İstanbul, Ekonomi

Solar İstanbul 2020 tamamlandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı (Solar İstanbul 2020), 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

17.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:40
Solar İstanbul 2020 tamamlandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı (Solar İstanbul 2020), 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, 150'ye yakın kurumun katılımcı olarak yer aldığı Solar İstanbul 2020, güneş enerjisindeki son teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteği, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) iş birliğiyle düzenlenen Solar İstanbul 2020, sektör profesyonellerini ve güneş enerjisiyle doğrudan ilgilenen ziyaretçileri bir araya getirdi.

Tüm konuşmacıların ve katılımcıların kapsamlı şekilde sektör değerlendirmesi yapma fırsatı bulduğu Solar İstanbul 2020'nin konferans bölümü çerçevesinde düzenlenen oturumlarda, finansman, yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi alanındaki mevzuat başlıkları ele alındı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin güneş enerjisi ve teknolojisindeki yol haritası, yeni iş modelleri, yerel yönetimlerde güneş enerjisi kullanımı, enerji depolamanın geldiği nokta ve geleceği gibi 30'a yakın konu uzmanlarca değerlendirildi.

Kaynak: AA

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