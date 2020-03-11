Solar İstanbul 2020 Fuar ve Konferansı İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık, 2019 yılı sonuna kadar toplam enerji üretim finansmanlarının yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarının oluşturduğunu belirterek, "Yönümüzü yenilenebilir enerji finansmanına daha çok çevirmek istiyoruz ve...

İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık, 2019 yılı sonuna kadar toplam enerji üretim finansmanlarının yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarının oluşturduğunu belirterek, "Yönümüzü yenilenebilir enerji finansmanına daha çok çevirmek istiyoruz ve çatı tipi güneş santralleri için verilen kredileri fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Eliaçık, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nın (Solar İstanbul 2020) "Güneş Enerjisi ve Finans" oturumunda yaptığı konuşmada, 20 yıldan uzun süredir kurumları bünyesindeki proje gruplarıyla enerji alanındaki projelerin değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle sanayi çatılarının önemli kısmının güneş panelleriyle dolacağı öngörüsüyle "İş'te Güneş Kredisi"ni çıkardıklarını dile getiren Eliaçık, 2019 sonuna kadar toplam enerji üretim finansmanlarının yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji santrallerinin oluşturduğunu ifade etti.

Eliaçık, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgilerinin sadece finansman sağlamaya dayanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz yenilenebilir enerji alanının içinde olmak, bu alandaki paydaşlarla bir arada olmak ve paydaşları destekleyerek Türkiye'nin bu alanda daha hızlı yol almasını sağlamak üzere buradayız. Müşterilerimizin de bu konuyu önemsemesini istiyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu konularda müşterilerimizin yapacağı yatırımların, eğer uzun süre işletmelerini yaşatmak istiyorlarsa, 7-8 sene sonra kendilerine indirimli faiz olarak geri döneceğini söyleyebiliriz. Yönümüzü yenilenebilir enerji finansmanına daha çok çevirmek istiyoruz ve çatı tipi güneş santralleri için verilen kredileri de fırsat olarak görüyoruz."

"2,5 milyon ton karbon salımı önlendi"

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu da TurSEFF'in sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından geliştirilen bir finans programı olduğunu ifade etti.

Program kapsamında bugüne kadar 1553 proje için 640 milyon avroluk finansman sağladıklarını söyleyen Hatipoğlu, "Bu finansmanla yaklaşık 2,5 milyon ton karbon salımı önlenmiş oldu. Bu da 926 bin aracın trafikten çekilmesine denk geliyor. 1553 projenin 404'ü güneş enerjisi santrali oldu. Bu da 355 megavata ve 280 milyon avroya denk geliyor." dedi.

Hatipoğlu, güneşte araziden ziyade çatıya odaklandıklarını ve şu anda çatıda 58 adet 16 megavatlık ve 15 milyon avroluk bir performanslarının söz konusu olduğunu bildirdi.

AKLeasing Satış Müdürü Murat Ateş de çatı tipi güneş santrali uygulamalarının herkes için yeni bir alan olduğunu ancak yatırımcıların bu alanda istekli olduklarını dile getirdi.

Yeni bir alan olması nedeniyle çatı tipi uygulamalarda kendilerine gelen taleplerin arazi tipi güneş uygulamalarına kıyasla henüz olgunlaşmadığını belirten Ateş, "Çatı tipi kurulumlar çok daha riskli. Bizim burada tavsiyemiz, gelen projelerin hızlı ve daha sağlıklı olması için yatırımcıların doğru firmalar ve doğru tedarikçilerle yola çıkması, iyi bir analiz sürecinden geçerek tarafımıza fizibilitelerle başvurması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA